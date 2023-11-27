期內收入4.4億元，較去年同期微升0.8%，當中主要收入證券經紀佣金收入1.24元，按年跌25.7%，佔總營業額28.1%。期貨及期權經紀佣金收入達6190萬元，較去年同期下跌3.2%，佔總營業額14.1%。環球期貨經紀佣金收入為4260萬元，較去年同期下跌29.1%，佔總營業額9.7%。

受累新股市場明顯萎縮，期內來自首次公開發售經紀業務之佣金收入錄得19萬元，較去年同期下跌91%；首次公開發售融資利息收入亦下跌90.7%至2.2萬元。

日均孖展借貸下跌16.1%至57.4億元，在香港銀行同業拆息上升帶動下，集團之孖展融資利息收入為2.02億元，按年上升52.5%，佔總營業額45.9%。

期內新開立戶口7826個，令客戶戶口總數增加至555,568個，較去年同期增1.4%。於9月底，客戶資產（包括現金、股票及保證金）上升0.6%至約533億元。

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