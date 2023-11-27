中國燃氣（0384）公布，截至今年9月底止中期盈利18.3億元，按年倒退43.9%，撇除1其他收益及虧損以及集團應佔中裕能源期間匯兌虧損的中期核心盈利24.59億元，按年跌25.3%，每股盈利0.34元，中期息每股派0.15元，較去年同期多50%。
期內收入360.5億元，按年跌16.1%，毛利57.2億元，跌17.9%。
上半財年天然氣售氣總量增長1.7%至169.7億立方米。中國燃氣指出，中國房地產市場的深度調整，持續影響天然氣行業新接駁業務。期內，中國燃氣新接駁居民用戶數大幅下降31.2%至105.2萬戶，影響收入與利潤的整體表現。
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