環聯指，信用卡額度使用率及應繳款項結欠上升，受強勁的零售活動帶動，亦有部份金融機構為把握零售市道復蘇推出現金回贈計劃，雖然不少計劃已於本季結束，但可以預期隨後節日期間將有更多推廣活動。今年第二季，雖然新增信用卡宗數按年下跌12.2%，不過新增信用卡的平均信用額按年高10.1%。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，現有和去季新增信用卡的額度增長帶動消費動力，從而提升信用卡結欠的增加。有意尋求更多增長機遇的金融機構可聚焦過往較少使用信貸產品的新獲信貸消費者，例如年青人或新來港人士，尤其是疫情過後，不少企業均積極吸引國際人才來港工作。

循環貸款方面，今年第二季新增循環貸款宗數按年增加22.3%，但平均結欠則按年同期減少11.2%，環聯指，循環貸款的客戶一般為風險較高的消費者，平均結欠下跌反映金融機構的態度更趨審慎，為新增循環貸款設定較低的信貸額度。

此外，新增私人貸款市場佔比亦有變化，其中銀行的佔比從去年同季的40.2%微跌至39.4%，而財務公司和虛擬銀行的市佔率則有所擴大，反映機構策略和消費者偏好的轉變。儘管私人貸款帳戶數量減少，銀行仍雄踞市場龍頭地位，其應繳款項結欠佔香港私人貸款市場總額的72.2%，略低於2022年第二季的73.7%，銀行聚焦於通常獲得較高貸款金額的低風險借貸人士。財務公司和虛擬銀行在私人貸款應繳款項結欠總額中的佔比較小，但比例卻相當可觀，分別為23.3%和3.9%，兩者均略高於去年同季。

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