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零售協會謝邱安儀：正籌備優惠平台推動消費 料約一星期後推出

政府昨日（7日）舉行跨部門跨界會議，與餐飲、零售、商場及交通業界等代表，商討統籌鼓勵本地消費，並探討了多個短中長期方案及共識。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，短期內業界正籌備類似「開心購物節」的活動，相信各零售商已想盡辦法，給予顧客最大優惠；同時亦計劃推出一個集結不同優惠的平台，讓不同零售商戶參加，預計平台可於一星期左右推出，以推動整個消費氣氛。

謝邱安儀今（8日）在港台《千禧年代》表示，昨日會上的建議較多屬中長線措施，包括如何提升整體體驗，說好香港故事，及如何展現本地特色等，而政府因應消費旺季臨近，希望業界多推出短期措施。至於本港零售數據，謝邱安儀指，由於港元強勢、外幣貶值，不少港人外遊和北上消費，本地市場仍然較疲弱。被問到旅發局推出100元消費券對零售市道的幫助，她指相關措施為消費者提供優惠，對整體氣氛有幫助，但認為實際無法帶來大幅度改變。她指業界需要自強，提升香港的購物體驗。

對於聖誕節市道，她預計，疫後通關訪港旅客量一定有所增加，但本地市場就相對困難，因為適逢長假期，無法避免港人會外遊和北上消費，她冀政府短期內可吸引更多鄰近地區的遊客來港消費。

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