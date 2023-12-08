謝邱安儀今（8日）在港台《千禧年代》表示，昨日會上的建議較多屬中長線措施，包括如何提升整體體驗，說好香港故事，及如何展現本地特色等，而政府因應消費旺季臨近，希望業界多推出短期措施。至於本港零售數據，謝邱安儀指，由於港元強勢、外幣貶值，不少港人外遊和北上消費，本地市場仍然較疲弱。被問到旅發局推出100元消費券對零售市道的幫助，她指相關措施為消費者提供優惠，對整體氣氛有幫助，但認為實際無法帶來大幅度改變。她指業界需要自強，提升香港的購物體驗。

對於聖誕節市道，她預計，疫後通關訪港旅客量一定有所增加，但本地市場就相對困難，因為適逢長假期，無法避免港人會外遊和北上消費，她冀政府短期內可吸引更多鄰近地區的遊客來港消費。

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