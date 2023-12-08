Lalamove首席運營官盧家培出席FII PRIORITY亞洲峰會時表示，目前環球經濟的確處於調整階段，但他認為若公司對股東及當地市場有充分了解的話，現時為發展的好機會，Lalamove亦對於不同地區如中國、香港、拉丁美洲及其他東南亞國家的營運抱有信心。

龍沛智於同一場合稱，目前WeLab於香港及印尼經營兩間虛擬銀行，他對於印尼市場發展感到興奮，認為該市場有很大發展機會，因有龐大的年輕人口結構，其他東南亞地區亦有發展潛力，如馬來西亞。他提到，印尼政府充分了解到虛銀市場於當地的潛力，印尼政府及規管部門亦對虛銀的發展持開放態度，更指印尼亦借鑒東南亞地區及中國內地對虛銀的法規，定立其監管制度。

龍沛智續指，集團主要針對東南亞年輕、對關注科技的年青人（tech-heavy），他認為虛銀服務仍未覆蓋（under serve）東南亞年輕人，雖然該等地區盛行使用電子錢包，但東南亞年青人需要電子錢包作支付以外的用途，如儲蓄及增長財富的服務需要。

他亦提到，推動金融科技及金融初創公司發展的重要之處，在於發牌制度，指出企業家並不會貿然冒與法制有關的風險，而當法制有關問題被解決時，將吸引公司及人才流入。他稱，WeLab亦受惠於金管局2018年，推出虛擬銀行的發牌制度，令其集團迅速發展，同時於印尼規管部門會面時，借助香港發展的成功，取得印尼規管部門的信任。

被問到初創公司發展成功要點時，盧家培認為其要決在於本地化；龍沛智亦指印尼發展時，花費了較長時間了解當地市場，亦派出包括他在內的高層去學習印尼語「Bahasa」及穿著當地傳統服裝，以與當地人溝通及專重當地文化。

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