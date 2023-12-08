梁頴宇表示，數星期前與法國龍頭藥廠賽諾菲行政總裁赫德森（Paul Hudson）於上海會面時，赫德森提到為今年內第三次訪問中國，更有其他藥商發現中國有能力發展世界級的創新藥物，及以更好速度製造。

梁頴宇亦提到有些藥於中國已取得許可及正進發展，但該些藥物於美國才剛取得美國食品藥物管理局（FDA）認證，該類藥物於美國以較中國價錢貴20倍出售；她續指，盼日後有藥物於美上市時，中國能以更優惠的價錢，同時出售予其他發展中國家，以更低價格提供診斷、設備支援及治療服務。

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