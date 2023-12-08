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Carousell：用戶去年二手買賣四類商品 共避免產生逾11萬噸碳排放量

二手拍賣平台Carousell旋轉拍賣集團今日公布「循環經濟影響報告」，顯示相比於傳統零售渠道購買全新商品，買賣二手商品對地球及環境更為有利。報告提到，Carousell的用戶社群去年買賣四個商品類別（時裝與名牌、電子產品、傢俬&家居，以及興趣及遊戲）過程中，一共避免產生116,577噸的碳排放量，相等於生產1.79億個塑膠樽，估計佔香港每年棄置塑膠樽總量約12%。

報告亦提到，Carousell的二手買賣交易已取代近56%購買全新商品的行為；平台營運的6個主要市場中，平均55%的受訪用戶表示去年買賣二手商品交易有所增加。此外，報告顯示每宗個人交易對整體循環經濟影響的重要性。例如Carousell平台購買二手梳化，平均可減少高達131公斤的二氧化碳排放量，相等於約6棵樹每年吸收的二氧化碳。

Carousell首席策略長Gaurav Bhasin表示，透過促進二手交易發展，未來將會繼續與東南亞、台灣及香港用戶一起推動循環經濟。作為循環經濟的關鍵推動者，平台有責任以身作則，以具公信力和高透明度的方式顯示買賣二手產品帶來的正面影響。

為了有效數據化分析，Carousell與歐洲氣候技術公司Vaayu合作，透過運用其人工智能和機器學習的專利技術，以及當中包含超過600,000個產品數據點的生命週期評估（LCA）資料庫，以量化集團推動可持續發展的成果。報告範圍暫只涵蓋Carousell、Laku6和REFASH買賣平台的四個商品類別，集團在未來數年內將整合所有剩餘類別及其他平台如Mudah.my、Chợ Tốt 和 OneShift等數據。

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