陽光油砂（2012）宣布，於今年1月31日收到紐約州法院判決，裁定他們需向非延期持有人支付到期未付的債券相關本金與利息共1548.1萬美元，並於今年5月25日判決被廢除之後，於昨日收到紐約州法院判決， 裁定其需向非延期持有人，支付到期未付的債券相關本金與利息共1969.42萬美元，即約1.54億元（港元、下同）。
該集團指，現正就此新判決及其執行情況積極尋求法律意見，並將採取一切有效措施維護全體股東、利益持份者和公司的利益。其今日收市報0.51元，無升跌，成交股數為5.5萬股，成交額只有2.5萬元。其市值只餘1.24億元。換言之，其市值比今次紐約法院判令該公司支付的本金及利息還要細。
今次陽光油砂被美國紐約法院判令，源於該集團在2016年因應早年發行的2億美元優先票據，和債券持有人達成延期協議，當中96%持有人同意達成安排，但是有4%為數800萬美元票據持有人尚未與該集團達成協議至今，因此該集團要面對該等未有同意延期的持有人之索償要求，亦觸發了跟進的官司及今次判令。
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