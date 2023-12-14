集團表示，一直主動物色潛在收購目標，但考慮到在目前市場相對波動的情況下收購該等潛在目標所涉及的潛在風險，至今尚未發現合適的收購目標，公司預期通過於上海聿正成立合營公司，並藉助上海聿正及其控股股東的經驗，集團可物色合適的投資目標。

多想雲同時宣布改變未動用所得款項淨額的擬定用途，將約為5160萬港元（佔所得款項淨額約為 19.3%及未動用所得款項淨額53.3%）重新分配予成立合營公司。集團又決定重新分配未動用所得款項淨額中的 3420萬港元（佔所得款項淨額約為12.8%及未動用所得款項淨額 35.3%），以擴展知識產權內容組合及整合營銷解決方案業務。

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