意見稿提出，消費金融公司應當遵守監管指標要求包括資本充足率、撥備覆蓋率、貸款撥備率不低於國家金融監督管理總局關于商業銀行的最低監管要求；同業拆入餘額不高於資本凈額的100%；流動性比例不得低於50%；槓桿率不得低於4%；擔保增信業務餘額不得超過全部貸款餘額的50%；及投資餘額不高於資本凈額的20%。

徵求意見稿又提到，消費金融公司基於風險防控需求，通過與融資擔保公司、保險公司等機構合作，作爲貸款的風險緩釋手段。但是部分消費金融公司長期過度依賴此種模式發展，放鬆對借款人信用資質水平的實質審查，自主風控能力不足，而且也面臨擔保公司無法代償的風險。借款人除了支付貸款利息之外，還需支付擔保費，間接推高了貸款綜合利率。

徵求意見稿亦有提到，經營狀況良好、符合條件的消費金融公司，可以向國家金融監督管理總局申請經營部分或者全部人民幣業務，包括資產證券化業務、固定收益類證券投資業務、與消費金融相關的諮詢服務及國家金融監督管理總局批准的其他業務。

消費金融公司向借款人發放消費貸款，應當確保其有真實合理的消費需求、充分的還款能力。借款人貸款授信額度最高不得超過20萬元人民幣。

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