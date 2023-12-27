易鑫（2858）擬以最高代價2.8億元人民幣，向內地國企青島財通集團，出售合資公司青島財通易鑫融資租賃公司的49%股權，完成交易之後，將不會再於合資公司持股。易鑫表示，是次出售合資公司股權，包括其有權享有在出售合資公司股權前，即由2022年底至評定日期前的未分配利潤699.72萬元人民幣。有關交易將於今日訂立協議起75日內完成。其估計會因為這項交易，錄得出售收益約1400萬元人民幣。
該集團解釋，由於青島財通擬擴大投資至更多樣化資產，當中包括除汽車資產以外的資產，因此不屬於合資公司原有業務及易鑫的主要業務範圍，與成立合資公司的初衷不再一致。其料完成出出售合資公司後，將收到之所得款項淨額，有助於增加現金流，使其在物色及參與其他合適投資機遇時擁有更大靈活度。
易鑫今日股價收報0.57元，跌1.72%。
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