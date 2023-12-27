據諒解備忘錄，格力金投或其子公司及珠海信保建議共同在廣東省珠海市設立一家有限「合夥企業一」﹔中國服飾或其子公司、格力金投或其子公司及「合夥企業一」建議共同在廣東省珠海市設立一家有限「合夥企業二」，「合夥企業二」旨在通過直接股權投資、基金投資等模式，實現良好的投資收益，為合夥人獲取滿意的投資回報。

「合伙企業一」的建議認繳出資額為1000萬元人民幣（下同），格力金投或其子公司建議為「合夥企業一」的普通合夥人，珠海信保建議為「合夥企業一」的有限合夥人。

「合夥企業二」的建議總認繳出資額為1億元，「合夥企業一」建議為「合夥企業二」的普通合夥人。中國服飾或其子公司及格力金投或其子公司分別建議為「合夥企業二」的有限合夥人。

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