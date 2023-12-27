文章日期：2023年12月27日 20:10
比亞迪有份投資的內地晶圓供應商貝克微電子（2149）明日掛牌，據輝立交易場資料，貝克微今日暗盤曾低見25.8元，最高見26.95元，收報26.35元，較上市價27.47元低4.1%或1.12元。
其他報道
機管局：聖誕假期間機場客運量單日錄16萬人次旅客 創疫後新高
比亞迪：獲全國首張L3自動駕駛測試牌照
騰訊單日再斥10億回購351萬股
中國服飾伙珠海市國資委旗下公司建立投資公司
澳門旅遊局：四天聖誕假訪澳逾45.6萬人次超疫情前
易鑫售合資青島租賃公司49%股權 套現2.8億人幣
ZA Bank：樂見當局就立法監管穩定幣發行人展開諮詢
金管局：穩定幣立法後設6個月過渡期 發行人需全額儲備支持
中信國際電訊旗下澳門電訊獲續固網牌9個月
金管局余偉文：穩定幣須真正「穩定」 若無監管持有者難獲保障
OneDegree：接獲逾百個項目團隊有興趣發展穩定幣
全日沽空金額減24% 恒生中國企業沽空最多
日本否決長崎建綜合度假村
證監會：暫時吊銷侯炳良牌照15個月
恒指收市升284點 資金追騰訊網易 騰訊創5個月最大升幅 10創板股進佔十大升跌幅榜
富通：推出預設保單服務 客戶可指定家人在失去行事能力時領保障
財庫局金管局聯合諮詢監管穩定幣發行 倡僅持牌人可向散戶售法幣穩定幣
澳門12月20日回歸日起7天內錄近68萬入境客
雷軍：小米SU7距離上市還需數月 承認定價會「有點貴」
中國今年首11個月汽車製造業收入增11% 利潤增2.9%
【有片：埋身擊】恒指明年能否反彈？ 視乎可否重上呢個水平
煤氣何漢明明年退休 楊磊明接任執董兼首席財務總裁
半日沽空金額增25% 恒生中國企業沽空增14倍