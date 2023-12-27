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貝克微暗盤潛水4% 每手帳面蝕112元

比亞迪有份投資的內地晶圓供應商貝克微電子（2149）明日掛牌，據輝立交易場資料，貝克微今日暗盤曾低見25.8元，最高見26.95元，收報26.35元，較上市價27.47元低4.1%或1.12元。

不計手續費，每手帳面蝕112元。

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