香港機場管理局宣布，已為40億港元高級票據（票據）以規例S形式定價，為機管局首次涉足港元公開機構債券市場，認購額超過110億元，超額認購2.75倍。
上述票據為3.5年期，票面息率3.83%。
機管局表示，票據廣受主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎，機管局已成功籌集目標融資金額，並將運用發行票據所得款項淨額撥作包括三跑道系統項目的資本開支，及一般企業用途，使機管局能夠加強機場基建及改善旅客體驗。
機管局主席蘇澤光表示，對投資者熱烈的反應感到高興，是次票據發行為機管局以最具競爭力的融資成本於資本市場增加融資渠道。
於若干先決條件達成後，票據預計於2024年1月9日發行，並預期於香港聯合交易所有限公司上市。票據預期將獲標準普爾評為「AA+」評級。
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