內地「山姆超市」備受港人熱捧，早前推出「東莞、深圳純玩團」的東瀛遊（6882）表示，由於市場反應熱烈，1月出發的深圳團接近爆滿，故再度加開「惠州山姆超市掃2天純玩團」，團費同樣為429元起，每兩位團友可獲發一張一年會籍會員卡，價值260元人幣。東瀛遊補充，即使是單人報名，也可有一張會員卡。
東瀛遊表示，1月出發的「山姆超市深圳2天團」接近全數爆滿，為配合市民辦年貨需要，將加推「惠州山姆超市掃2天純玩團」。東瀛遊指出，將會延長逗留山姆超市至全日，讓團友有足夠時間掃貨，並已為每位團友預留1個29吋行李箱空間。可留意的是，若團友已持有山姆會籍會員卡，團費可減150元。
是次「惠州山姆超市掃2天純玩團」出發日期由1月至3月，最快1月16、25、30日出發，除了到山姆超市，亦會遊覽三個網紅打卡熱點——田園花海、觀瀾版畫村及客家婆民族文化館。
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