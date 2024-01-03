東瀛遊表示，1月出發的「山姆超市深圳2天團」接近全數爆滿，為配合市民辦年貨需要，將加推「惠州山姆超市掃2天純玩團」。東瀛遊指出，將會延長逗留山姆超市至全日，讓團友有足夠時間掃貨，並已為每位團友預留1個29吋行李箱空間。可留意的是，若團友已持有山姆會籍會員卡，團費可減150元。

是次「惠州山姆超市掃2天純玩團」出發日期由1月至3月，最快1月16、25、30日出發，除了到山姆超市，亦會遊覽三個網紅打卡熱點——田園花海、觀瀾版畫村及客家婆民族文化館。

其他報道

羽田飛機相撞事故 日本航空提供免費更改行程和退票服務

許正宇：家族辦公室稅務寬免及「新資本投資者入境計劃」有利實體經濟

比亞迪去年第四季全球銷量逾52萬輛 超越特斯拉成為電動車霸主

匯豐首予中遠海能「買入」評級 料其盈利增2.4倍

【有片：埋身擊】加密貨幣有望挑戰高位 投資者應繼續持有

摩通上調領展評級至「增持」 目標價升至53元

旭輝︰已向債權人提交初步重組方案 望削債最多40億美元

港股半日跌205點 網遊股逆市靠穩 蘋概股捱沽 舜宇瑞聲跌逾3%

包浩斯上季香港同店銷售增長1% 澳門增18%

滬深三大指數半日向下 深證成指、創板指跌1%

港元拆息個別發展 一個月HIBOR見近2個月低

據報百度調整辦公福利政策 不再供應冰箱福利等小型食品

網易遊戲全線產品增設「未成年人模式」

菲律賓證券交易所交易暫停 官員未回應

蔚來伙隆基綠能光伏發電充換電站

匯控將推出國際支付應用程式Zing 英國率先試行 搶佔國際支付市場

新世界跌2.6% 遭花旗降評級 目標價下調至9.2元

Rivian上季交付1.4萬輛電動車 遜預期

A股三大指數低開 人行今淨回籠5580億元

恒指低開163點 蘋果概念股受壓 舜宇瑞聲跌逾1%

中軟國際伙鴻蒙 自研智聯產品和全場景解決方案

美股出師不利 港股ADR指數向下 蘋果美股收跌 留意相關供應鏈

路透：中宣部出版局局長遭免職 涉網遊監管新規

煜盛文化：清盤呈請為濫用程序 會尋求駁回

巴克萊下調蘋果評級至「減持」 目標價降至160美元