今年第二個交易日，港股繼續下跌，恒指收市跌142點或0.85%，報16646點，大市成交金額792億元，較上日增加3.43%；國指跌43點或0.77%，報5628點。恒生科技指數失守3700點關口，收報3646點，跌1.84%。
大型科技股普遍表現低迷，阿里巴巴（9988）收報73.3元，跌1.87%；美團（3690）收報78元，跌1.76%；小米（1810）收報14.98元，跌3.23%；京東集團（9618）收報106.3元，跌3.19%；嗶哩嗶哩（9626）收報92.35元，跌1.7%；百度集團（9888）收報112.5元，跌2.43%。據報中宣部出版局局長遭免職，騰訊（0700）收報300.6元，升1.35%；網易（9999）收報147.5元，升0.96%。
巴克萊警告iPhone需求將放緩，蘋果概念股全日弱勢。舜宇（2382）跌3.84%，收報65.05元；瑞聲（2018）收報21.95元，跌2.66%；丘鈦科技（1478）收報3.87元，跌7.42%；高偉電子（1415）收報21.4元，跌6.14%；比亞迪電子（0285）收報35.3元，跌1.53%。
ASML部分高階光碟機出口許可撤銷，半導體股受壓。中芯國際（0981）收報18.94元，跌2.37%；華虹半導體（1347）收報18.04元，跌2.59%；ASMPT（0522）收報71.7元，跌2.52%。
花旗降新世界（0017）評級，目標價下調至9.2元，新世界收報11.42元，跌2.56%。其餘本地地產股亦向下，新鴻基地產（0016）收報81.35元，跌2.57%；長實集團（1113）收報38.45元，跌0.13%；恒地（0012）收報22.6元，跌4.03%；信和置業（0083）收報8.28元，跌0.84%。
水務業或開啟下一輪調價周期，水務股逆市升，雲南水務（6839）收報0.295元，升21.9%。
藍籌中以潤啤（0291）表現最好，收市升3.03%，收報32.3元；京東健康（6618）跌5.89%，收報35.95元，是跌幅最大的藍籌。
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