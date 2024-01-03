moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股連跌兩個交易日 恒指跌142點 恒科指瀉1.8% 京東健康挫近6%藍籌最弱

今年第二個交易日，港股繼續下跌，恒指收市跌142點或0.85%，報16646點，大市成交金額792億元，較上日增加3.43%；國指跌43點或0.77%，報5628點。恒生科技指數失守3700點關口，收報3646點，跌1.84%。

大型科技股普遍表現低迷，阿里巴巴（9988）收報73.3元，跌1.87%；美團（3690）收報78元，跌1.76%；小米（1810）收報14.98元，跌3.23%；京東集團（9618）收報106.3元，跌3.19%；嗶哩嗶哩（9626）收報92.35元，跌1.7%；百度集團（9888）收報112.5元，跌2.43%。據報中宣部出版局局長遭免職，騰訊（0700）收報300.6元，升1.35%；網易（9999）收報147.5元，升0.96%。

巴克萊警告iPhone需求將放緩，蘋果概念股全日弱勢。舜宇（2382）跌3.84%，收報65.05元；瑞聲（2018）收報21.95元，跌2.66%；丘鈦科技（1478）收報3.87元，跌7.42%；高偉電子（1415）收報21.4元，跌6.14%；比亞迪電子（0285）收報35.3元，跌1.53%。

ASML部分高階光碟機出口許可撤銷，半導體股受壓。中芯國際（0981）收報18.94元，跌2.37%；華虹半導體（1347）收報18.04元，跌2.59%；ASMPT（0522）收報71.7元，跌2.52%。

花旗降新世界（0017）評級，目標價下調至9.2元，新世界收報11.42元，跌2.56%。其餘本地地產股亦向下，新鴻基地產（0016）收報81.35元，跌2.57%；長實集團（1113）收報38.45元，跌0.13%；恒地（0012）收報22.6元，跌4.03%；信和置業（0083）收報8.28元，跌0.84%。

水務業或開啟下一輪調價周期，水務股逆市升，雲南水務（6839）收報0.295元，升21.9%。

藍籌中以潤啤（0291）表現最好，收市升3.03%，收報32.3元；京東健康（6618）跌5.89%，收報35.95元，是跌幅最大的藍籌。

 

其他報道

羽田飛機相撞事故 日本航空提供免費更改行程和退票服務

許正宇：家族辦公室稅務寬免及「新資本投資者入境計劃」有利實體經濟

比亞迪去年第四季全球銷量逾52萬輛 超越特斯拉成為電動車霸主

匯豐首予中遠海能「買入」評級 料其盈利增2.4倍

【有片：埋身擊】加密貨幣有望挑戰高位 投資者應繼續持有

摩通上調領展評級至「增持」 目標價升至53元

旭輝︰已向債權人提交初步重組方案 望削債最多40億美元

港股半日跌205點 網遊股逆市靠穩 蘋概股捱沽 舜宇瑞聲跌逾3%

包浩斯上季香港同店銷售增長1% 澳門增18%

滬深三大指數半日向下 深證成指、創板指跌1%

港元拆息個別發展 一個月HIBOR見近2個月低

據報百度調整辦公福利政策 不再供應冰箱福利等小型食品

網易遊戲全線產品增設「未成年人模式」

菲律賓證券交易所交易暫停 官員未回應

蔚來伙隆基綠能光伏發電充換電站

匯控將推出國際支付應用程式Zing 英國率先試行 搶佔國際支付市場

新世界跌2.6% 遭花旗降評級 目標價下調至9.2元

Rivian上季交付1.4萬輛電動車 遜預期

A股三大指數低開 人行今淨回籠5580億元

恒指低開163點 蘋果概念股受壓 舜宇瑞聲跌逾1%

中軟國際伙鴻蒙 自研智聯產品和全場景解決方案

美股出師不利 港股ADR指數向下 蘋果美股收跌 留意相關供應鏈

路透：中宣部出版局局長遭免職 涉網遊監管新規

煜盛文化：清盤呈請為濫用程序 會尋求駁回

巴克萊下調蘋果評級至「減持」 目標價降至160美元

 