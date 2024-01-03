根據澳門旅遊局最新資料顯示，十三酒店共有199間客房，為五星豪華級酒店。入住價格最平宜一級的伯爵邸，每晚房價為2500澳門元，供應房間數目最多，達到170間。最高級別的酒店房間定名「王子殿」，只有1間客房，索價每晚高達10萬澳門元，貴絕全澳門。另參考澳門最新的商業登記資料，南岸集團旗下的十三管理一人有限公司的登記仍在，董事為南岸集團前身前高層及現嘉進國際（0310）非執行董事劉高原。

南岸集團除牌前的2020年度年報資料又顯示，其酒店營運的負債達61.12億元，資產達40.1億元。

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