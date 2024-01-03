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聯交所本周五起取消大生農業金融上市地位

聯交所宣布，由2024年1月5日上午9時起，將根據《上市規則》第6.01A條取消大生農業金融（1103）的上市地位。

聯交所指出，該公司的股份自2022年2月11日起已暫停買賣。根據《上市規則》第6.01A條，若該公司未能於2023年8月10日或之前復牌，聯交所可將該公司除牌。

大生農業金融未能於2023年8月10日或之前履行聯交所訂下的復牌指引而復牌。於2023年9月8日，上市委員會決定根據《上市規則》第6.01A條取消該公司股份在聯交所的上市地位。

於2023年9月14日，該公司向上市覆核委員會申請覆核上市委員會的決定。於2023年12月20日，上市覆核委員會維持上市委員會取消該公司上市地位的決定。據此，聯交所將於2024年1月5日上午9時起取消該公司的上市地位。

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