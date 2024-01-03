澳門媒體及當地勞工團體社交網站引述美高梅中國（2282）指，該公司為了慶祝16周年，日前於澳門美高梅天幕廣場舉行周年慶典，答謝金獅團隊多年來堅守崗位，熱忱付出；並宣佈於2024年農曆新年期間，向合資格員工發放相當於一個月薪酬的非經常性花紅答謝，有超過95%員工受惠。
報道指，美高梅中國董事長及執行董事何超瓊和一眾管理層成員出席慶典。何超瓊表示，2024年迎來祖國75周年華誕、澳門回歸25周年，帶來更大的發展空間，美高梅將繼續發揮自身優勢，參與及創辦更多大型盛事，並升級改造，為團隊提供舞台綻放才華。美高梅國際酒店集團首席執行官、總裁兼美高梅中國聯席董事長及執行董事洪博斌指，該公司對澳門市場充滿信心，並會大力增加非博彩元素，務求吸引更多國際旅客來澳。
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