moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美高梅中國宣布農曆年發一個月薪酬之非經常性花紅

澳門媒體及當地勞工團體社交網站引述美高梅中國（2282）指，該公司為了慶祝16周年，日前於澳門美高梅天幕廣場舉行周年慶典，答謝金獅團隊多年來堅守崗位，熱忱付出；並宣佈於2024年農曆新年期間，向合資格員工發放相當於一個月薪酬的非經常性花紅答謝，有超過95%員工受惠。

報道指，美高梅中國董事長及執行董事何超瓊和一眾管理層成員出席慶典。何超瓊表示，2024年迎來祖國75周年華誕、澳門回歸25周年，帶來更大的發展空間，美高梅將繼續發揮自身優勢，參與及創辦更多大型盛事，並升級改造，為團隊提供舞台綻放才華。美高梅國際酒店集團首席執行官、總裁兼美高梅中國聯席董事長及執行董事洪博斌指，該公司對澳門市場充滿信心，並會大力增加非博彩元素，務求吸引更多國際旅客來澳。

其他報道

【久利生專欄】八運狗股有望借九運翻身？

騰訊連續第6個交易日回購10億元 共買入2071萬股

澳門十三酒店續牌卻暫停營業 聯絡改由交行澳門掌控

路透：內地大型銀行開始收緊中小型行拆借標準

澳門續牌博彩中介人數目按年大減一半至18名

哪吒汽車去年銷售下滑 CEO張勇：將兼任營銷公司總經理全面改進

中銀去年信用卡客戶零售簽賬額按年升兩成 創5年新高

花旗：聚焦住宅及涉龐大資本開支發展商表現落後 新世界恒地表現受壓  

瑞銀：增加24小時通關口岸 對港零售和旅遊業帶來負面影響

港股連跌兩個交易日 恒指跌142點 恒科指瀉1.8% 京東健康挫近6%藍籌最弱

AI手機登場？三星電子預告本月18日發布新產品

華夏幸福據報未如期償還債務重組協議的協定本金

山姆團︱東瀛遊：深圳團近爆滿 加開惠州辦年貨團 會在山姆超市留足一日

滬深三大指數個別走 滬指一枝獨秀

機管局將發行40億元高級票據 首度涉足港元公開機構債市

羽田飛機相撞事故 日本航空提供免費更改行程和退票服務

許正宇：家族辦公室稅務寬免及「新資本投資者入境計劃」有利實體經濟

比亞迪去年第四季全球銷量逾52萬輛 超越特斯拉成為電動車霸主

匯豐首予中遠海能「買入」評級 料其盈利增2.4倍

【有片：埋身擊】加密貨幣有望挑戰高位 投資者應繼續持有

摩通上調領展評級至「增持」 目標價升至53元

旭輝︰已向債權人提交初步重組方案 望削債最多40億美元