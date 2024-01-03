moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

安寧兩獨董辭任  一獨董暗示大股東出手

安寧控股（0128）陸續有董事提出請辭，繼去年12月中非執行董事David Parker提出請辭外，再有兩名獨立非執行董事Sarah Young O’DONNELL（下稱O’DONNELL）及李僑生分別於去年12月31日及今年1月2日提出呈辭，並即時生效。當中李僑生提出呈辭的理由，與David Parker一樣。翻查資料顯示，David Parket當時提出呈辭時，直言不明白為何控股股東可因與獨董的意見不同，而決定更換獨董。其矛頭直指控股股東。

同時，由於隨著兩名獨董辭任，O’DONNELL及李僑生分別出任的薪酬委員會及企業管治委員主席亦出缺。同時，由於另一獨董李德泰早於去年12月初提出辭任，因此全個董事局，只餘一個獨董張健榮予以保留。安寧控股表示，未能符合上市規則對獨董數目最少要有3人，及薪酬委員會主席須由獨董出任等多項要求。其稱，會在該等獨董離任後，擬盡快在3個月內填補空缺。

除了O’DONNELL的辭職信，並無提供理由之外，另一提出呈辭的李僑生提述辭職的理由方面，則明言辭任原因與David Parker一樣。根據David Parker指，曾獲已故龔如心的遺產管理人代表安寧控股的控股股東，與他接觸。據他當時所知，還有和3名獨董口頭接洽，要求他本人辭去非執董及3名獨董辭去職務。事件是發生在，華懋意圖私有化安寧控股約失敗後，據稱遺產管理人希望「帶領本公司朝著不同方向發展」，而需「委任新董事」執行該發展方向。但對方未向他說明該不同發展方向的性質是甚麼。他又指，如有必要，遺產管理人將就此採取一切可用的措施，包括在必要時要求召開股東特別大會，以更換董事會成員，他相信，於規管有關會議投票的規則下，彼等幾乎肯定會獲勝。

David Parker表示，不明白為何控股股東可因與獨董的意見不同，而決定更換獨董。他認為，這與獨董的整體理念背道而馳。他明言，不希望本公司、其職員及其股東因他而召開股東特別大會而蒙受損失或受到干擾，因此決定辭職並即時生效。他更明言：「無法按慣例確認本人與董事會「並無任何意見分歧」」。

至於之前向安寧控股發公開信的小股東Argyle Street Management，未有最新表態。但是該公司在「釋放安寧控股價值」網頁上載信件，就前獨董李德泰辭任作跟進。其在信內指出，獨董辭任無助於治癒安寧控股的問題，其更提議自願派員出任該公司董事，並尋求股東價值最大化及釋放公司價值。

其他報道

美高梅中國宣布農曆年發一個月薪酬之非經常性花紅

聯交所本周五起取消大生農業金融上市地位

國泰據報擬訂購中型寬體客機

【久利生專欄】八運狗股有望借九運翻身？

騰訊連續第6個交易日回購10億元 共買入2071萬股

澳門十三酒店續牌卻暫停營業 聯絡改由交行澳門掌控

路透：內地大型銀行開始收緊中小型行拆借標準

澳門續牌博彩中介人數目按年大減一半至18名

哪吒汽車去年銷售下滑 CEO張勇：將兼任營銷公司總經理全面改進

中銀去年信用卡客戶零售簽賬額按年升兩成 創5年新高

花旗：聚焦住宅及涉龐大資本開支發展商表現落後 新世界恒地表現受壓  

瑞銀：增加24小時通關口岸 對港零售和旅遊業帶來負面影響

港股連跌兩個交易日 恒指跌142點 恒科指瀉1.8% 京東健康挫近6%藍籌最弱

AI手機登場？三星電子預告本月18日發布新產品

華夏幸福據報未如期償還債務重組協議的協定本金

山姆團︱東瀛遊：深圳團近爆滿 加開惠州辦年貨團 會在山姆超市留足一日

滬深三大指數個別走 滬指一枝獨秀

機管局將發行40億元高級票據 首度涉足港元公開機構債市

羽田飛機相撞事故 日本航空提供免費更改行程和退票服務

許正宇：家族辦公室稅務寬免及「新資本投資者入境計劃」有利實體經濟

比亞迪去年第四季全球銷量逾52萬輛 超越特斯拉成為電動車霸主

匯豐首予中遠海能「買入」評級 料其盈利增2.4倍