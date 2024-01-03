安寧控股（0128）陸續有董事提出請辭，繼去年12月中非執行董事David Parker提出請辭外，再有兩名獨立非執行董事Sarah Young O’DONNELL（下稱O’DONNELL）及李僑生分別於去年12月31日及今年1月2日提出呈辭，並即時生效。當中李僑生提出呈辭的理由，與David Parker一樣。翻查資料顯示，David Parket當時提出呈辭時，直言不明白為何控股股東可因與獨董的意見不同，而決定更換獨董。其矛頭直指控股股東。
同時，由於隨著兩名獨董辭任，O’DONNELL及李僑生分別出任的薪酬委員會及企業管治委員主席亦出缺。同時，由於另一獨董李德泰早於去年12月初提出辭任，因此全個董事局，只餘一個獨董張健榮予以保留。安寧控股表示，未能符合上市規則對獨董數目最少要有3人，及薪酬委員會主席須由獨董出任等多項要求。其稱，會在該等獨董離任後，擬盡快在3個月內填補空缺。
除了O’DONNELL的辭職信，並無提供理由之外，另一提出呈辭的李僑生提述辭職的理由方面，則明言辭任原因與David Parker一樣。根據David Parker指，曾獲已故龔如心的遺產管理人代表安寧控股的控股股東，與他接觸。據他當時所知，還有和3名獨董口頭接洽，要求他本人辭去非執董及3名獨董辭去職務。事件是發生在，華懋意圖私有化安寧控股約失敗後，據稱遺產管理人希望「帶領本公司朝著不同方向發展」，而需「委任新董事」執行該發展方向。但對方未向他說明該不同發展方向的性質是甚麼。他又指，如有必要，遺產管理人將就此採取一切可用的措施，包括在必要時要求召開股東特別大會，以更換董事會成員，他相信，於規管有關會議投票的規則下，彼等幾乎肯定會獲勝。
David Parker表示，不明白為何控股股東可因與獨董的意見不同，而決定更換獨董。他認為，這與獨董的整體理念背道而馳。他明言，不希望本公司、其職員及其股東因他而召開股東特別大會而蒙受損失或受到干擾，因此決定辭職並即時生效。他更明言：「無法按慣例確認本人與董事會「並無任何意見分歧」」。
至於之前向安寧控股發公開信的小股東Argyle Street Management，未有最新表態。但是該公司在「釋放安寧控股價值」網頁上載信件，就前獨董李德泰辭任作跟進。其在信內指出，獨董辭任無助於治癒安寧控股的問題，其更提議自願派員出任該公司董事，並尋求股東價值最大化及釋放公司價值。
其他報道
哪吒汽車去年銷售下滑 CEO張勇：將兼任營銷公司總經理全面改進
花旗：聚焦住宅及涉龐大資本開支發展商表現落後 新世界恒地表現受壓
港股連跌兩個交易日 恒指跌142點 恒科指瀉1.8% 京東健康挫近6%藍籌最弱
山姆團︱東瀛遊：深圳團近爆滿 加開惠州辦年貨團 會在山姆超市留足一日
許正宇：家族辦公室稅務寬免及「新資本投資者入境計劃」有利實體經濟
比亞迪去年第四季全球銷量逾52萬輛 超越特斯拉成為電動車霸主