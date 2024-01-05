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中國利郎去年第四季零售額升35%

中國利郎（1234）去年第四季「LILANZ」產品零售金額按年上升約35%。該集團去年全年「LILANZ」產品零售金額按年上升約15%。

利郎今日收報4.23元，升0.5%。

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