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匯豐下調小鵬美港股目標價 維持「買入」評級

匯豐環球研究發表報告指，電動車行業競爭加劇，令小鵬（9868）（美：XPEV）股價受壓，且售價壓力上升，但考慮到其自動駕駛技術提升、新車型推出和成本優化等因素，維持小鵬美港股評級「買入」，但美股目標價由22美元降至20.4美元，港股則由87元下調至79.4元。

該報告提及，儘管短期內面臨價格和競爭方面的挑戰，但該行對小鵬看好銷量和盈利，主要由於其領先的自動駕駛能力或提供差異化的競爭優勢；X9和潛在的MONA項目的新車型推出可能提升銷量；以及通過更大的經濟規模和成本優化緩解部分價格壓力。

不過，該行下調小鵬2023至2025年的盈利預測，分別降24%、35%和42%，基於價格壓力上升，以致2023至2025年的毛利率預期下調；渠道擴張和持續研發投入；以及今明年的營運費用比例下降，受到規模擴大和效率改善的支持。

該行認為，小鵬美港股價仍有45%和41%上升空間，維持「買入」評級，目標價分別下調至20.4美元和79.4元。當中潛在催化因素包括，今年全國推出城市導航引導試點；強勁的新車訂單動力；更多新車推出；及進一步支持自動駕駛商業化的政策支持。

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