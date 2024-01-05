該報告提及，儘管短期內面臨價格和競爭方面的挑戰，但該行對小鵬看好銷量和盈利，主要由於其領先的自動駕駛能力或提供差異化的競爭優勢；X9和潛在的MONA項目的新車型推出可能提升銷量；以及通過更大的經濟規模和成本優化緩解部分價格壓力。

不過，該行下調小鵬2023至2025年的盈利預測，分別降24%、35%和42%，基於價格壓力上升，以致2023至2025年的毛利率預期下調；渠道擴張和持續研發投入；以及今明年的營運費用比例下降，受到規模擴大和效率改善的支持。

該行認為，小鵬美港股價仍有45%和41%上升空間，維持「買入」評級，目標價分別下調至20.4美元和79.4元。當中潛在催化因素包括，今年全國推出城市導航引導試點；強勁的新車訂單動力；更多新車推出；及進一步支持自動駕駛商業化的政策支持。

其他報道

36歲王思聰於三亞酒店舉辦豪華生日派對 多位百萬女網紅相伴

中國利郎去年第四季零售額升35%

全日沽空金額增6% 比率降至17% 盈富沽空增29% 比率增至88%

摩通下調百勝中國評級 剔出首選股名單 列入負面觀察

美債息創兩周高 科指見兩周低 恒指收市跌110點 全周跌3%

高盛給予安踏「買入」評級 目標價116元

銀娛派一個月酌情花紅

大摩料港住宅樓價跌10% 調高信置及九龍倉置業至「增持」

匯證對港股維持「中性」立場 恒指目標降至19300點

路透社：中證監非正式地要求 機構優先發行股票型基金

匯豐歡迎機管局發債 客戶認購獲八免

嘉華國際簽訂40億元循環貸款及定期貸款

中銀：建議可抽3至5手機管局零售債 機管局：可讓市民參與三跑融資

廣汽據報最快年內分拆電動車業務來港上市

機管局零售債設每季提早贖回機制 投資者可全額取回本金和未付利息

【有片：埋身擊】歐元兌美元仍回吐向下 不急於買歐元沽美元

華為據報陸續解散美國及加拿大公關及政府關係團隊

半日沽空金額減5% 阿里沽空增31%

恒指半日跌23點 科指跌1.1% 速騰聚創半日跌2%

綠城管理上月新拓代建費增兩成至104億人幣

KeeTa據報香港市佔率達31% 單量份額超越Deliveroo

麥當勞中國伙菜鳥 探索供應鏈數字化

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見2個月低 中長線息續創逾3個月低

機管局推2.5年50億港元零售債券 年利率4.25厘