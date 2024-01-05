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高盛：港銀於港商地風險敞口稍高 下調部分港銀目標價

高盛發報告指，港銀投資者雖有計算內房貸款所造成的損失，惟則忽略對香港商業房地產（CRE）方面的風險。高盛發現，於利率高企以發香港地產股基本面持續走弱的背景下，港銀對於香港商業房地產的風險敞口，或較想像中為高。高盛續指，港銀香港CRE的撥備水平稍升，或會影響港銀僅會造成輕微減少盈利，而高盛則調低港銀目標價。 

高盛指出，該行對港銀於港CRE的風險敞口進行壓力測試，指整體港銀於2022年，於香港商業房地產貸款總值1620億美元，佔港銀貸款總額約75%；高盛亦發現，港銀對其的貸款較為集中，頭十名貸款額最多的地產公司佔港銀總貸款額約七成。

高盛亦發現，香港CRE的槓桿比率，由2018年的33%上升至2022年的53%。加上息口高企及香港地產股基本面走弱的背景下，令其利息覆蓋率（ICR）由2018年的10倍，下跌至2022年的2倍，低於2.5倍的警惕線，其中非房地產信託基金的下跌情况更為嚴峻。

高盛調低港銀目標價，其中以恒生銀行（0011）目標價劈價最恨，由116元削至107元，維持「沽售」評級；高盛亦下調中銀香港（2388），由31.8元削至28.8元，維持「買入」評級；東亞銀行（0023）則由12.4元削至12.1元，維持「中性」評級；大新銀行（2356）由6.7元削至6.4元，維持「中性」評級。

至於匯控（0005）及渣打，高盛則分別維持其目標價84元及85元，均維持「買入」評級。

 

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