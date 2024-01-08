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中建富通售協興隆舞台工程 買家拖欠尾數1000萬元

中建富通（0138）公布，在2023年7月20日出售附屬公司協興隆舞台工程及興明亞洲工程一事，公司僅收到買方大熊貓集團合共2000萬元的代價；然而，於本公佈日期尚未收到買方的最後一筆1000萬元的分期款項，該款項已於2023年12月31日到期。公司現正與大熊貓集團討論如何償還最後一筆分期款項。

公司就追回最後一筆分期款項會尋求法律意見，包括但不限於執行擔保人的個人擔保及按最後一筆1000萬元的分期款項按比例收回待售公司的一定比例股份。

據公告，在出售事項完成後，買方大熊貓集團透過其於待售公司的71%股權間接地持有「興明亞洲工程有限公司」約 51%已發行股本及「協興隆舞台工程有限公司」約 52%已發行股本。

由麥浚龍父親麥紹棠所持中建富通去年7月宣布，以3000萬元出售營運舞台工程業務協興隆母公司未來文化娛樂71%股權予獨立第三方大熊貓集團，料收益約2100萬元。

協興隆舞台涉MIRROR前年7月28日紅館演唱會意外，中建富通當時重申，雖然持股量減至29%，但舞台安全乃其中一項主要關注點，而買方在建築結構方面擁有專業能力，及潛在舞台安全問題方面的知識，與該集團關於工作場所安全問題的價值觀一致。 

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