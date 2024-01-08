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富瑞：iPhone今年首周在中國銷量跌30% 料全年跌雙位數

投行富瑞（Jefferies）發表報告稱，蘋果（美：AAPL）的iPhone去年在中國銷量下滑，料今年或會進一步下跌。該行分析師Edison Lee及其團隊表示，據行業數據顯示，去年蘋果新一代iPhone 系列的銷量在中國出師不利，今年首周按年跌幅擴大至30%。

然而，去年12月份中國其他手機公司均出現增長，其中華為最新的Mate 60系列增長速度最快。據該行估計，華為在去年智能手機出貨量有3500萬部，當中已受供應因素的限制。

該行又指，蘋果去年12月銷量下滑達到雙位數，估計今年跌幅將會相若。另發現上周蘋果手機在各大網購平台的打折幅度均有擴大，惟售價降低仍未能刺激銷量成長。

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