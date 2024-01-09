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瑞銀：今年智能手機出貨量按年增長3% 科技行業前景改善

瑞銀發表2024年亞太地區科技行業展望，瑞銀投資銀行東盟研究主管暨亞太區科技技術研究主管Nicolas Gaudois預期，今明兩年智能手機出貨量將分別按年增長3%及2%，美國以外市場將迎來疫情後首個較穩定的設備更換周期。

他又指，該行自2022年8月起已給予半導體行業「增持」評級，雖然行業2022年10月處於相對困難的低谷，仍從周期而言仍是有一定建設性，相信其發展仍有機會超出投資者預期。

瑞銀投資銀行台灣研究主管Randy Abrams預期，未來一至兩年人工智能將由基於雲端的服務，轉移至邊緣設備的更多應用，預期生產商將提升智能手機、個人電腦、物聯網等產品的運算能力，相關潛力可擴大技術周期以及行業受惠群體更廣泛。整體而言，該行預期科技行業未來將會溫和復蘇，前景有所改善。

至於亞太區半導體股表現，他認為，今年初由美國主導回調，亦帶動亞太區相關股份回調，現時仍處於早期復蘇階段。如果今明兩年可以復蘇，相信投資者會在今次回調後買入，韓國及台灣是投資者傳統所關注的市場，尤其是相關板塊表現向上後，仍落後於部分海外市場。

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