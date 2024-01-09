截至去年底，其去年全年總收入按年減少59.6%。總載貨量及運載力分別增加2.9%及8%，整體運載率較2022年同期下降4%，每個標準箱之整體平均收入較去年同期減少60.8%。以載貨量計算，太平洋航線在第四季錄得最多升幅，上升達19.9%，高見48.17萬個標準箱；次之為亞洲區內/澳亞航線，季內按年上升6.5%至89.46萬箱；跌幅最大為大西洋航線，季內按年減少11.5%至近10.76萬標準箱。整體而言，季內所有航線載貨量達187.24萬個標準箱，按年升7.2%。全年計載貨量達733.81萬個標準箱，按年增加2.9%，所有航線的運貨量均告上升，升幅最大的航線為大西洋航線，年內載運48.23萬個標準箱，按年增加7.2%。

至於收入方面，第四季所有航線錄得收入共近16.22億美元，按年減少49%，所有航線的收入均見下跌，錄得最大按年跌幅的為大西洋航線，季內收入按年大跌65.2%，只有1.33億美元。至於全年計算，所有航線總收入則按年跌59.6%，只餘73.56億美元；眾航線中，以亞洲/歐洲航線收入錄最大跌幅，按年下跌多達67.5%，只餘16.28億美元。

東方海外今日股價收報108.3元，跌7.2%，成交額達到2.09億元。

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