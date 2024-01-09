日本彈珠機遊戲場館經營商Okura Holdings（1655）公布，考慮到位於日本長崎縣長崎市元船町10-5所在的K’s Plaza Ohato店，自2020年1月爆發疫情以來，營運及財務表現惡化，即使顧客人流在截至2023年6月底止年度逐步回升，集團亦持續不懈地推廣，顧客人流復蘇依然緩慢，因此持續營運虧損。管理層決定自1月14日將該店結束，並正考慮將該場館所在樓宇放租，冀可以作為穩定現金流量及收入來源。
該集團又指，會將資源集中投放於毗鄰K’s Plaza Ohato店的另一日式彈珠機遊戲館SENKURA Dejima及其他更具前景的日式彈珠機遊戲館，藉提升遊戲館的顧客體驗，同時關閉表現較遜的日式彈珠機遊戲館，以減少進一步的業務營運損失。
Okura今日股價收報0.4元，跌4.76%，成交額達13.9萬元。
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