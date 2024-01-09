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東風汽車去年汽車銷量跌15%至209萬輛 

東風汽車（0489）公布去年12月份產銷數據，期內總計汽車銷量按年跌18.9%至17.2萬輛、去年全年累計跌15.3%至208.8萬輛；其中，新能源汽車跌23.7%至2.93萬輛、去年累計微升0.5%至34.8萬輛。

產量方面，期內總計汽車按年增加28.3%至18.2萬輛、去年累計跌14.7%至210萬輛；其中，新能源汽車生產量減少20.5%至2.85萬輛、去年累計跌4.2%至34.4萬輛。

公司指，基於對今年中國汽車市場發展預判和集團發展態勢，董事會初步將集團今年銷量目標定為270萬輛，銷量按年增長約29%。其中，乘用車銷量目標定為228萬輛，按年銷量增長約30.7%；商用車銷量目標為42萬輛，按年銷量增長約20.7%。

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