戶戶送表示，公司於過去幾年在香港業務錄得持續增長。戶戶送分別與超過10,000間餐廳夥伴與外送專員合作。戶戶送在去年11月的8周年慶祝活動期間，訂單數量更創下新紀錄，充份反映香港顧客對戶戶送的信心。

除了食物外送服務之外，戶戶送致力擴大服務範疇，提供外賣自取及生活百貨速遞服務，我們亦推出戶戶小廚，專門為餐廳夥伴在香港擴展業務的外送專用中央廚房。

而Measurable AI發布的12月份數據顯示，KeeTa在香港外賣市場（所覆蓋區域、按交易宗數）市佔率已達38%，與首位foodpanda 42%的市場份額差距收窄，第三名Deliveroo市佔為20%。有關市佔率數據不包括外賣自取及雜貨付運訂單。

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