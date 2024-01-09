澳門經濟財政司司長李偉農今日回應立法會議員葉兆佳口頭質詢及建議發銀髮債及通脹債時指，截至去年十月，當地財政儲備有約5666億元，財政穩健，如單純從財務上考慮，現時沒需要發行政府債券向外籌借資金，但不排除日後有可能因非財務性需要，發行政府債券。他說，發債主要目的為配合現代金融產業發展規劃，促進本地債券市場可持續發展。