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澳門政府表示無意發債

澳門經濟財政司司長李偉農今日回應立法會議員葉兆佳口頭質詢及建議發銀髮債及通脹債時指，截至去年十月，當地財政儲備有約5666億元，財政穩健，如單純從財務上考慮，現時沒需要發行政府債券向外籌借資金，但不排除日後有可能因非財務性需要，發行政府債券。他說，發債主要目的為配合現代金融產業發展規劃，促進本地債券市場可持續發展。

李偉農又說，政府正有序推進債券市場健康發展，培育以國債、地方政府債作為基礎的債市。他稱今年爭取在中央託管系統有關清算配套上有突破，希望將整個鏈條，包括完善清算配套、做好境外對接工作等。當地金融管理局則正就推出澳門債券發行費用補貼措施規劃可行方案，鼓勵包括澳門企業在內的各類發行主體在澳門發債。

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