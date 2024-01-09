香港貿發局與大華銀行今日聯合發表《促進區域連繫：助 力大灣區探索東盟機遇》研究報告顯示，約85%的大灣區企業會在未來3年維持或擴大在東盟地區的銷售業務，而馬來西亞、新加坡、泰國及越南是大灣區企業進駐東盟的熱門銷售地點，其中越南繼續是區內生產和採購的首選。
整體而言，55.9%受訪企業認為東盟市場規模龐大是業務拓展計劃的最主要原因，較政府的優惠措施和投資政策 (49.6%)及持續增長的東盟電商市場(32.8%)所帶來的影響為高。
超過70%受訪企業表示未來3年將開展或進一步拓展東盟業務，較2021年類似調查顯示有 60%更為踴躍。另外，目前已在東盟有商業活動的受訪企業中，96%表示未來3年會維持或擴大現有營運規模。
對消費品；商業、專業及金融服務；房地產、酒店及建造業；科技、媒體及電訊業這四大行業而言，受訪企業選擇東盟市場的趨勢相若，主要偏向馬來西亞、新加坡和泰國。對工業製品行業的企業來說， 馬來西亞、新加坡和越南則更具吸引力。馬來西亞於上述四個行業的受歡迎程度均勝於2021年的研究結果。
上述研究報告於2023年第三季進行，以問卷形式訪問671家大灣區企業，並對部份大灣區企業深入訪談。
其他報道
被指市佔率遭KeeTa爬頭 戶戶送：數據誤導 去年11月訂單數量創新高
中國地利遭入稟索賠35.4億元 另判須還11.8億元逾期貸款
全日沽空金額減15% 比率一周低 盈富沽空減3% 基金單位創紀錄新高
恒指收市跌34點連跌第6日 三大指數創14個月收市新低 北水流出增1.8倍
富邦：美國自年中料降息3次 3個月港元定息或第三季前失守4厘
內地學者李稻葵：中國經濟仍處青春期 若認為經濟已見頂是無知的判斷
人行鄒瀾：強化逆周期和跨周期調節 支撐社融及貨幣信貸合理增長
畢馬威：料2024有90宗IPO 集資額達1000億元 重返全球前五位