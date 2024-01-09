整體而言，55.9%受訪企業認為東盟市場規模龐大是業務拓展計劃的最主要原因，較政府的優惠措施和投資政策 (49.6%)及持續增長的東盟電商市場(32.8%)所帶來的影響為高。

超過70%受訪企業表示未來3年將開展或進一步拓展東盟業務，較2021年類似調查顯示有 60%更為踴躍。另外，目前已在東盟有商業活動的受訪企業中，96%表示未來3年會維持或擴大現有營運規模。

對消費品；商業、專業及金融服務；房地產、酒店及建造業；科技、媒體及電訊業這四大行業而言，受訪企業選擇東盟市場的趨勢相若，主要偏向馬來西亞、新加坡和泰國。對工業製品行業的企業來說， 馬來西亞、新加坡和越南則更具吸引力。馬來西亞於上述四個行業的受歡迎程度均勝於2021年的研究結果。

上述研究報告於2023年第三季進行，以問卷形式訪問671家大灣區企業，並對部份大灣區企業深入訪談。

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