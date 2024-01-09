moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

報告：85%大灣區企業擬未來3年維持或擴大東盟地區業務

香港貿發局與大華銀行今日聯合發表《促進區域連繫：助 力大灣區探索東盟機遇》研究報告顯示，約85%的大灣區企業會在未來3年維持或擴大在東盟地區的銷售業務，而馬來西亞、新加坡、泰國及越南是大灣區企業進駐東盟的熱門銷售地點，其中越南繼續是區內生產和採購的首選。

整體而言，55.9%受訪企業認為東盟市場規模龐大是業務拓展計劃的最主要原因，較政府的優惠措施和投資政策 (49.6%)及持續增長的東盟電商市場(32.8%)所帶來的影響為高。

超過70%受訪企業表示未來3年將開展或進一步拓展東盟業務，較2021年類似調查顯示有 60%更為踴躍。另外，目前已在東盟有商業活動的受訪企業中，96%表示未來3年會維持或擴大現有營運規模。

對消費品；商業、專業及金融服務；房地產、酒店及建造業；科技、媒體及電訊業這四大行業而言，受訪企業選擇東盟市場的趨勢相若，主要偏向馬來西亞、新加坡和泰國。對工業製品行業的企業來說， 馬來西亞、新加坡和越南則更具吸引力。馬來西亞於上述四個行業的受歡迎程度均勝於2021年的研究結果。

上述研究報告於2023年第三季進行，以問卷形式訪問671家大灣區企業，並對部份大灣區企業深入訪談。

其他報道

被指市佔率遭KeeTa爬頭 戶戶送：數據誤導 去年11月訂單數量創新高

東風汽車去年汽車銷量跌15%至209萬輛 

Okura將一長崎市彈珠機店結束轉做收租

中國地利遭入稟索賠35.4億元  另判須還11.8億元逾期貸款

證監會吊銷都城國際期貨前負責人員王陽牌照10個月

東方海外上季總收入跌49%至16.2億美元

阿里減持快狗至7.9%

摩通料1月賭收最多見180億元  匯豐估可達185億元

舜宇去年12月手機鏡頭出貨量按月跌近一成  

瑞銀：今年智能手機出貨量按年增長3% 科技行業前景改善

全日沽空金額減15% 比率一周低 盈富沽空減3% 基金單位創紀錄新高

恒指收市跌34點連跌第6日 三大指數創14個月收市新低 北水流出增1.8倍

星巴克計劃增加印度門店至1000家

富邦：標指今年續看升一成 恒指上升年在萬五至萬八波動

K11 MUSEA去年下半年銷售及人流按年升四成

匯豐上調瑞聲目標價至21.2元 維持「持有」評級

富邦：美國自年中料降息3次 3個月港元定息或第三季前失守4厘

內地學者李稻葵：中國經濟仍處青春期 若認為經濟已見頂是無知的判斷

摩通下調中資電訊股目標價 但今年續睇好跑贏恒指 首選中移動

大摩下調阿里目標價至85美元 第三季收入料升5%

匯豐香港：去年扣賬卡發卡量增70% 簽賬額升1倍

人行鄒瀾：強化逆周期和跨周期調節 支撐社融及貨幣信貸合理增長

畢馬威：料2024有90宗IPO 集資額達1000億元 重返全球前五位

【有片：埋身擊】加密貨幣持良好上升趨勢 宜續持有直至轉向