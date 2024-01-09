內地傳媒報道，蔚來（9866）創辦人、董事長兼首席執行官李斌據報發出內部信，承認公司綜合表現並未達到預期目標，而公司的資源有限，仍然在承受研發與基礎設施投入帶來的虧損。
據報道，李斌表示，有很多需要總結和反思的教訓，有太多需要盡快提升的組織能力。他強調，未來兩年汽車產業變革將更為劇烈，競爭更加激烈，要求員工做好思想準備，面對挑戰，要把投資人和股東的每一分錢都用好。
蔚來去年交付量按年增三成至16萬輛，僅佔銷售目標約65%。
李斌稱，蔚來未來有3方優先事項，包括確保核心關鍵技術的長期投入，確保技術、產品的領先優勢與按時按質交付；確保銷售與服務能力可因應激烈的市場競爭，銷能可盡快轉化為銷售；確保3個品牌9款核心產品研發依進度進行。
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