據報道，李斌表示，有很多需要總結和反思的教訓，有太多需要盡快提升的組織能力。他強調，未來兩年汽車產業變革將更為劇烈，競爭更加激烈，要求員工做好思想準備，面對挑戰，要把投資人和股東的每一分錢都用好。

蔚來去年交付量按年增三成至16萬輛，僅佔銷售目標約65%。

李斌稱，蔚來未來有3方優先事項，包括確保核心關鍵技術的長期投入，確保技術、產品的領先優勢與按時按質交付；確保銷售與服務能力可因應激烈的市場競爭，銷能可盡快轉化為銷售；確保3個品牌9款核心產品研發依進度進行。

其他報道

中人壽去年保費收入增4.3%

報告：85%大灣區企業擬未來3年維持或擴大東盟地區業務

澳門政府表示無意發債

被指市佔率遭KeeTa爬頭 戶戶送：數據誤導 去年11月訂單數量創新高

東風汽車去年汽車銷量跌15%至209萬輛

Okura將一長崎市彈珠機店結束轉做收租

中國地利遭入稟索賠35.4億元 另判須還11.8億元逾期貸款

證監會吊銷都城國際期貨前負責人員王陽牌照10個月

東方海外上季總收入跌49%至16.2億美元

阿里減持快狗至7.9%

摩通料1月賭收最多見180億元 匯豐估可達185億元

舜宇去年12月手機鏡頭出貨量按月跌近一成

瑞銀：今年智能手機出貨量按年增長3% 科技行業前景改善

全日沽空金額減15% 比率一周低 盈富沽空減3% 基金單位創紀錄新高

恒指收市跌34點連跌第6日 三大指數創14個月收市新低 北水流出增1.8倍

星巴克計劃增加印度門店至1000家

富邦：標指今年續看升一成 恒指上升年在萬五至萬八波動

K11 MUSEA去年下半年銷售及人流按年升四成

匯豐上調瑞聲目標價至21.2元 維持「持有」評級

富邦：美國自年中料降息3次 3個月港元定息或第三季前失守4厘

內地學者李稻葵：中國經濟仍處青春期 若認為經濟已見頂是無知的判斷

摩通下調中資電訊股目標價 但今年續睇好跑贏恒指 首選中移動

大摩下調阿里目標價至85美元 第三季收入料升5%

匯豐香港：去年扣賬卡發卡量增70% 簽賬額升1倍