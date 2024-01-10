除了與澳門航空合作之外，當局亦擬與其他有澳門直航的航空公司合作。至於非直航的航空公司方面，她說，旅遊局會以宣傳推廣為主，例如經香港機場來澳的航班加大宣傳，當中包括在國泰航空（0293）的航班上播放澳門宣傳片，她對於國泰航空近日因運力不足取消航班表示關注，但是暫時未收到求助個案。

澳門旅遊局在今年1月起亦推出香港國際機場直達澳門免費客車票務優惠，她說收到反應正面，並稱今年內還會在不同時段推出不同項目，包括開拓郵輪旅客在香港落地後可聯乘來澳遊覽的旅遊產品。未來還會推出聯乘橫琴和大灣區的項目，研究與飛往深圳或廣州的航班有更多合作，拉動聯遊大灣區和澳門。當局會參與東北亞和東南亞市場的旅遊展和路展外，亦計劃參與西班牙和葡萄牙的旅遊展。

此外，澳門國際機場專營公司市場部總監方曉健接受當地傳媒時表示，當地機場去年錄得旅客515萬人次，相信今年客量按年至少增加10%至15%。緊接農暦新年，他料較熱門航點如華東及東南亞地區會增加班次，又或換成較大飛機以滿足旅客需求。

澳門航空則於今天舉行開通往返吉隆坡航線，澳航總經理朱派波表示，澳航積極響應澳門政府政策，加速推進國際航線開航，新的吉隆坡航線開通適逢中、馬相互免簽政策落地，料每週4天共8個航班往返澳門與吉隆坡，將有力促進澳門與馬來西亞兩地交往。他稱，與博企共同組織馬來西亞媒體及旅遊界考察團來澳，乘坐首個由吉隆坡至澳門的航班，開展為期3天考察。

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