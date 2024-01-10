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HK Express航空準時率全球廉航排第三 　國泰位列亞太第十

航空數據分析公司睿思譽(Cirium)公布《2023 年準點率評審報告》，在亞太區只剛好打進十大，排名在菲律賓航空及越南航空之後。而全日空（ANA）及日本航空（JAL）則名列亞太地區首兩位。

廉航方面，國泰旗下香港快運（HK Express）在廉航類別表現優秀，排名全球第三、亞洲第一，準點率達85.23%。

根據亞太地區排名，首三位分別是日本全日空、日本航空及泰國亞洲航空（Thai AirAsia），其準點率介乎82.52%至82.75%。至於第4至9位則是印度廉價航空靛藍航空（Indigo）、紐西蘭航空、嘉魯達印尼航空 、新加坡航空、菲律賓航空及越南航空。

 

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