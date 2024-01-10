Ramon Dela Cruz更指，博華一方有需要給予當地政府足夠的流程及充裕時間去執行裁決結果。北馬利安納群島總檢察處的聲明指，今次裁決結果，可讓聯邦賭場委員會繼續推進是否撒銷博華一方賭牌的程序。

當地機構將於今年1月31日，對博華旗下公司的賭牌之命運作出聆訊。當局亦就博華一方欠繳的牌費連罰金共7962萬美元，展開追討。

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