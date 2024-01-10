澳門博彩媒體《亞博匯》及《Marianas Variety》報道，股份仍然停牌的博華太平洋（1076）的子公司，被美國最高法院駁回其就聯邦第九巡廻上訴法院，企圖藉此力阻當局舉行吊銷牌照聽證會的覆核及移審申請，最終敗訴。聯邦賭場委員會委員Mariano Taitano表示，滿意高院的裁決，現時輪到委員會去決定，是否繼續推進博華的牌照撒銷程序。另一委員Ramon Dela Cruz形容，不幸的是，博華一方不得不採取這個方式，去迴避支付年牌照費、監管費及其他責任。
Ramon Dela Cruz更指，博華一方有需要給予當地政府足夠的流程及充裕時間去執行裁決結果。北馬利安納群島總檢察處的聲明指，今次裁決結果，可讓聯邦賭場委員會繼續推進是否撒銷博華一方賭牌的程序。
當地機構將於今年1月31日，對博華旗下公司的賭牌之命運作出聆訊。當局亦就博華一方欠繳的牌費連罰金共7962萬美元，展開追討。
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