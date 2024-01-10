內媒報道，浙江台州溫嶺鞋商爆料指，中通快遞（2057）有快遞員偷走大量商品，並直播低價出售商家正常出貨的快遞。中通快遞回應指，涉事中通網點已經報警，將積極配合警方調查，同時會積極與客戶協商處理。
該鞋商指，發現常常有貨品被快遞公司反饋漏發，一開始並未在意，直到在網絡看到自己售賣出去的商品竟然在直播間二次銷售，從外包裝顏色、快遞單號、 出貨人及店家名字和鞋子款式顏色都與自己的貨品一致。 之後在涉事快遞員工的家中，鞋店老闆發現了大量快遞，其中有快遞單號顯示12月30日已經發出，但被其1月4日在網絡直播間銷售。而涉事快遞員，正是中通快遞的員工。
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