政府統計處公布去年12月份中小企業務狀況統計調查結果。中小企業務收益的現時動向指數，由去年11月的44，上升至去年12月的45.5。而本月的業務收益展望動向指數為47.9；政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛於12月略為改善，整體就業情况大致穩定，惟中小企對未來1個月業務情况的預期輕微減弱。
進出口方面，進出口貿易業新訂單的現時動向指數，由去年11月的43.9，升至去年12月的45.3，而本月的新訂單展望動向指數為46.7。
發言人展望，與消費和旅遊相關的活動預期進一步恢復，應為營商氣氛提供支持，但充滿挑戰的外圍環境及金融狀況偏緊將繼續構成制約，而港政將會密切監察相關情况。
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