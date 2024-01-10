進出口方面，進出口貿易業新訂單的現時動向指數，由去年11月的43.9，升至去年12月的45.3，而本月的新訂單展望動向指數為46.7。

發言人展望，與消費和旅遊相關的活動預期進一步恢復，應為營商氣氛提供支持，但充滿挑戰的外圍環境及金融狀況偏緊將繼續構成制約，而港政將會密切監察相關情况。

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