港大又預料，2024年第一季香港出入口扭轉去年跌勢，部份因為去年同期基數較低 ，今年首季香港貨品進口及出口預測回復至5.8%及5.5%增長，就業市場預期保持平穩，失業率維持在2.9%水平。

利率高企打擊消費及投資意欲，引發環球經濟放緩，因此2024年上半年經濟增速將較緩慢，預期2024年第一季實質GDP上升2.1%，全年增幅將介乎1.9%至2.7%之間。

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