香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目今日發表高頻宏觀經濟預測，預期去年第四季香港經濟增長4.5%，2023 年全年預計增長3.3%。
港大又預料，2024年第一季香港出入口扭轉去年跌勢，部份因為去年同期基數較低 ，今年首季香港貨品進口及出口預測回復至5.8%及5.5%增長，就業市場預期保持平穩，失業率維持在2.9%水平。
利率高企打擊消費及投資意欲，引發環球經濟放緩，因此2024年上半年經濟增速將較緩慢，預期2024年第一季實質GDP上升2.1%，全年增幅將介乎1.9%至2.7%之間。
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