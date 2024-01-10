小桔新能源主要從事科技推廣和應⽤服務，包括電動汽車充電平台運營、技術服務、技術開發、互聯網信息服務等。

根據協議，雙方確認圍繞大灣區新能源汽車充電賽道展開戰略合作，主要內容包括業務與技術合作，世紀聯合新能源以「章魚充」充電站品牌全力拓展新能源汽車充電業務，小桔新能源將為「章魚充」提供技術服務，包括但不限於：「章魚充」微信小程序、PC端充電樁管理系統（SAAS），以及其他應用技術開發。

其次雙方會共同開發新型充電場景，利用集團旗下20多家新能源⾨店銷售網絡，持續擴大大灣區充電網絡及充電客戶群，打通客戶從購車到售後充電服務的一站式服務場景。

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