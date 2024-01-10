世紀聯合（1959）公布，旗下世紀聯合新能源與北京小桔新能源汽車科技簽訂戰略合作框架協議，雙方一致同意在新能源汽車充電服務系統及運營建設領域展開深入合作，協議即日起2029年1月止。
小桔新能源主要從事科技推廣和應⽤服務，包括電動汽車充電平台運營、技術服務、技術開發、互聯網信息服務等。
根據協議，雙方確認圍繞大灣區新能源汽車充電賽道展開戰略合作，主要內容包括業務與技術合作，世紀聯合新能源以「章魚充」充電站品牌全力拓展新能源汽車充電業務，小桔新能源將為「章魚充」提供技術服務，包括但不限於：「章魚充」微信小程序、PC端充電樁管理系統（SAAS），以及其他應用技術開發。
其次雙方會共同開發新型充電場景，利用集團旗下20多家新能源⾨店銷售網絡，持續擴大大灣區充電網絡及充電客戶群，打通客戶從購車到售後充電服務的一站式服務場景。
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