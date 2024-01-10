大新銀行首席經濟及策略師溫嘉煒認爲本港零售復蘇面臨挑戰。數據顯示，本港零售銷售額由2023年至今在330到340億元之間的水平，較疫情前的平均400億元低近兩成，相信是由於疫情後消費模式改變所致。加上訪港旅客受人民幣匯率貶值及香港住宿等費用上升等因素的影響，内地旅客消費能力減弱。同時，溫嘉煒料本港貿易表現或維持疲弱，主要受到加息的影響，世界很大經濟體對貿易需求減少，預計今年本港貿易僅維持個位數增長。
此外，溫嘉煒料本港拆息會維持高企，2024年上半年大部分時間拆息均可能維持在5%水平及以上。到下半年，聯儲局減息或明朗化，港元拆息也可有望初步回落，但較大機會仍高於4%。
本港樓價方面，溫嘉煒料2024年全年樓價或會跌約5%，主要由於本港按揭利率仍有上升壓力，持續高於租金回報率，或會繼續打擊樓市氣氛。另外，溫嘉煒認爲本地勞動人口短缺問題或會拖低本港中期經濟增長潛力，因而預測本港今年經濟增長或將放緩至2.5%。
另外，中國經濟方面，溫嘉煒認爲内房料續拖累内地經濟前景，房地產不景氣也對地方財政帶來衝擊，溫嘉煒料地方政府債券比率顯著上市。受財富效應及對前景信心轉弱所影響，内地消費增長動力有轉弱跡象，難以追上疫情前增長趨勢。
至於美國方面，溫預料美國短期不會陷入衰退，因爲美國實質個人收入2023年錄得增長，相信消費水平不會太差，從而經濟衰退不會在短期内發生。
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