此外，溫嘉煒料本港拆息會維持高企，2024年上半年大部分時間拆息均可能維持在5%水平及以上。到下半年，聯儲局減息或明朗化，港元拆息也可有望初步回落，但較大機會仍高於4%。

本港樓價方面，溫嘉煒料2024年全年樓價或會跌約5%，主要由於本港按揭利率仍有上升壓力，持續高於租金回報率，或會繼續打擊樓市氣氛。另外，溫嘉煒認爲本地勞動人口短缺問題或會拖低本港中期經濟增長潛力，因而預測本港今年經濟增長或將放緩至2.5%。

另外，中國經濟方面，溫嘉煒認爲内房料續拖累内地經濟前景，房地產不景氣也對地方財政帶來衝擊，溫嘉煒料地方政府債券比率顯著上市。受財富效應及對前景信心轉弱所影響，内地消費增長動力有轉弱跡象，難以追上疫情前增長趨勢。

至於美國方面，溫預料美國短期不會陷入衰退，因爲美國實質個人收入2023年錄得增長，相信消費水平不會太差，從而經濟衰退不會在短期内發生。

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