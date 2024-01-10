美的置業（3990）公布，間接全資附屬寧波梅山斥4億元，向合景泰富（1813）旗下的間接全資附屬杭州利烜收購寧波市鄞州區的住宅項目，總建築面積約11.87萬平方米，項目已於2022年12月竣工。代價將由寧波梅山通過承擔杭州利烜結欠項目公司的一筆4億元的債務償付，於交易完成後，公司將間接持有項目的100%股權。
禹洲集團（1628）公布，2023年全年實現累計合約銷售總額為178.36億元，較2022年全年的356.06億元，按年跌49.9%；累計銷售面積為108.81萬平方米；平均銷售價格為每平方米16,396元。另外，截至2023年12月31日，集團累計的認購未簽約金額約為1.15億元。
弘陽（1996）公布，2023年全年實現累計合約銷售總額為218.29億元，較2022年全年的352.02億元，按年跌38%；累計銷售面積為156.73萬平方米；平均銷售價格為每平方米13,927元。
建業地產（0832）公布，2023年全年實現累計合約銷售總額146.9億元，較2022年全年的240.49億元，按年减少38.9%；總合同銷售建築面積217.6萬平方米，按年减少36.9%；每平方米平均銷售價格為6,749元。
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