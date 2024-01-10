moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

合景泰富轉讓寧波項目予美的以抵債4億元

美的置業（3990）公布，間接全資附屬寧波梅山斥4億元，向合景泰富（1813）旗下的間接全資附屬杭州利烜收購寧波市鄞州區的住宅項目，總建築面積約11.87萬平方米，項目已於2022年12月竣工。代價將由寧波梅山通過承擔杭州利烜結欠項目公司的一筆4億元的債務償付，於交易完成後，公司將間接持有項目的100%股權。

禹洲集團（1628）公布，2023年全年實現累計合約銷售總額為178.36億元，較2022年全年的356.06億元，按年跌49.9%；累計銷售面積為108.81萬平方米；平均銷售價格為每平方米16,396元。另外，截至2023年12月31日，集團累計的認購未簽約金額約為1.15億元。

弘陽（1996）公布，2023年全年實現累計合約銷售總額為218.29億元，較2022年全年的352.02億元，按年跌38%；累計銷售面積為156.73萬平方米；平均銷售價格為每平方米13,927元。

建業地產（0832）公布，2023年全年實現累計合約銷售總額146.9億元，較2022年全年的240.49億元，按年减少38.9%；總合同銷售建築面積217.6萬平方米，按年减少36.9%；每平方米平均銷售價格為6,749元。

其他報道

私有化條件達成 海通國際明起撤銷主板上市地位

大新溫嘉煒：本港年內拆息維持5%以上 樓價全年料跌半成

世紀聯合伙小桔新能源 拓大灣區新能源汽車充電賽道業務

港大預測上季GDP升4.5% 今年首季放緩至2.1%

港府：去年12月中小企營商氣氛略為改善 

世茂去年賣樓收入跌五成

港交所與西安市政府簽合作備忘錄 支持西安企業來港上市

騰訊IEG據報推春筍計劃  料遊戲行業環境有改善

大新銀行料本港今年經濟增長2.5% 美聯儲今年減息少於1厘

傳快遞員工直播低價出售他人快遞 中通快遞：涉事網點已報警

博華太平洋冀阻吊銷牌照聽證會司法申請被判敗訴

莎莎第三季營業額升36% 離港人數多過入境影響銷售

HK Express航空準時率全球廉航排第三 　國泰位列亞太第十

HashKey Exchange伙木蘭投資管理 推虛擬資產交易及管理服務

ATLINKS擬購5Gen Care及Chillax

據報內地要求銀行及險企加強網絡及資料安全審查 一月中前要修復所有漏洞

澳門旅遊局：冀今年國際旅客增至300萬人次   關注國泰取消航班  擬拓郵輪客連遊港澳

全日沽空金額減13% 比率一周低 盈富沽空減21%

韓國多間銀行涉不當銷售恒生國指掛鈎產品受查 料產品今年將現虧損

恒指收市跌92點 7日跌950點 伙國指暫見4年最差1月表現 北水轉流入

證監會聯同港台製作電視劇《證義搜查線》 明日起港台電視31啟播

摩通重申對阿里巴巴「增持」評級 目標價降至105元