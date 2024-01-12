壉報道，有4位消息人士指出，已有大行停止對一些高槓桿比率，以及較為財務狀况欠佳的發展商，批出新貸款。

消息人士稱，由於本港房地產市場前景越來越不明朗，許多銀行也在收縮現有貸款或要求發展商增加抵押品。另有信貸市場和房地產行業人士表示，由於擔心發展商的還款能力，商業銀行還是降低了對該行業的風險敞口。

路透指出，融資成本預計將增加，而鑒於房屋銷售低迷和寫字樓空置率創歷史新高，今年對發展商來說可能比去年更具挑戰性。不過投資者預計香港發展商不會像內房般違約，但本港房地產行業不會很快反彈，亦對行業前景持謹慎態度，恒生地產指數在2023年暴跌了30%，與2019年4月的歷史峰值相比下跌了60%。

報導引用瑞銀分析師Mark Leung指，一些實力較弱的香港發展商是否有足夠的現金緩沖，將取決於當地經濟復蘇的速度，以及何時開始降息。另有私人信貸市場人士指，私人信貸提供商現在正在取代銀行造成的資金缺口，且自去年以來，越來越多的開發商因為無法從銀行貸款而向私人信貸提供商求助。

上述人士指，信貸業對本港房地產行業持謹慎態度，但並非一刀切。現金流充裕的開發商仍然可以順利找到融資渠道，但一些高槓桿的發展商根本無法從市場上借到錢。

據三位消息人士指，私人信貸的利率為10%至20%，而銀行的利率約為6%，貸款價值比嚴格控制在 60%以下，甚至低至30%，以便在估值進一步下降時提供額外的緩沖。

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