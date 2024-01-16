報告又提到，是次舉動反映中移動將繼續提高股東回報的目標，其派息率由2020年54%持續增加至2023年70%。另截至去年9月底止，中移動凈現金有3580億元人民幣。該行相信，公司在2022年回購股份為了抵消A股發行所帶來的稀釋效應。

大摩繼續看好三間中資電訊股的H股，考量到在宏觀環境不穩定下，他們盈利增長仍然穩固，資本支出下降，股東回報增加，去年預期市盈率為7倍至10倍，以及股息收益率約8%的估值吸引。

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