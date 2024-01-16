中國移動（0941）昨斥資4835.6萬元回購其73.8萬H股，為近兩年來首度回購股份。摩根士丹利發表報告指，再度回購對市場有驚喜，同時中移動回購授權範疇可最多10%或20.5億H股，據聯交所要求，最大回購股份比例可達到5.38%，而回購股份將被注銷。該行維持中移動評級「增持」，目標價75元。
報告又提到，是次舉動反映中移動將繼續提高股東回報的目標，其派息率由2020年54%持續增加至2023年70%。另截至去年9月底止，中移動凈現金有3580億元人民幣。該行相信，公司在2022年回購股份為了抵消A股發行所帶來的稀釋效應。
大摩繼續看好三間中資電訊股的H股，考量到在宏觀環境不穩定下，他們盈利增長仍然穩固，資本支出下降，股東回報增加，去年預期市盈率為7倍至10倍，以及股息收益率約8%的估值吸引。
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