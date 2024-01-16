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減息預期降拖累環球股市 恒指跌350點 穿16000點 見一年即市及收市低

利率期貨顯示，美國減息預期較假期前降低10%，降至67.8%，美債市復市後，2年期、10年期美債息反彈最多1.6%，環球市場見息口波動、美匯上升，普遍於今早調頭急回並保持下跌，僅滬深300、上證尾段可倒升，內地明日將公布GDP數據。港股連跌3日，恒指失守16000點關，伙科指齊創一年即市及收市低，恒指波幅、南水流出亦見一周高。北水連續第3日流入，恒指連跌3日，累跌436點。

恒指今早低開186點，高位跌19點，低位跌381點，高低波幅363點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為14.43%，下跌為42.87%，無升跌為42.68%。

恒指收市跌350點或2.16%，報15865點，大市成交金額844億元，較上日增加18.76%，是1月11日937.17億元成交後最多；國指跌103點或1.9%，報5343點。恒生科技指數收報3325點，跌2.29%。

藍籌股成交金額176.19億元，佔大市成交20.87%；科指成份股成交金額94.83億元，佔大市成交11.23%；國指成份股成交金額136.85億元，佔大市成交16.21%。

24隻雙櫃台股，總成交0.52億元人民幣，相當於約0.56億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.57%，至87.91億元，佔大市成交21.72%。牛熊證成交金額34.57億元，減少31.18%；窩輪成交金額53.34億元，增加6%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。中移動（0941）、百度 （9888）、聯通（0762）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，75隻下跌，0隻無升跌。聯通（0762）升0.8%，收報5.04元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌6.84%，收報29.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報32.55元，升1.09%；跌幅最大的是京東健康（6618）創上市新低，見29.8元，收報29.95元，跌6.84%。

恒指、科指低於主要平均線。

北水南下合計淨流入29.45億元，較上日減少30.38%，連續第3日流入，累計流入86.43億元，對上一次連續3日淨流入是1月3日。南水北上合計淨流出41.33億元人民幣，較上日增加1065.06%，連續第3日流出，累計流出75.2億元。南水流出額是1月8日後收市新低，當日報43.46億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.36%，是1月8日後最大跌幅，當日跌幅為2.36%。低見15834.41點，是2022年11月4日15442.76點後最低。今日收市報15865.92點，是2022年11月3日後收市新低，當日報15339.49點。連跌3日，累計跌436.12點，對上一次連跌3日是1月4日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月5日。

科指曾跌最多2.76%，是1月8日後最大跌幅，當日跌幅為3.48%。低見3310.17點，是2022年11月10日3159點後最低。收市報3325.93點，是2022年11月10日後收市新低，當日報3172.76點。連跌3日，累計跌177.09點，對上一次連跌3日是1月9日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月3日。

國指曾跌最多2.14%，是1月8日後最大跌幅，當日跌幅為2.78%。低見5329.9點，是2022年11月4日5217.02點後最低。收市報5343.3點，是2022年11月3日後收市新低，當日報5170.51點。連跌3日，累計跌151.18點，對上一次連跌3日是1月9日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月5日。

午後消息股表現

石四藥（2005）：兩藥物獲內地生產註冊批件。收報4.8元，跌0.41%。

今早及隔晚消息股表現

平安銀行據報將41間發展商列入可獲融資支持名單 新地、新世界在列。入圍股表現如下，龍湖集團（0960）見52周低9.41元，收報9.46元，跌7.07%。萬科（2202）創上市新低，見6.16元，收報6.18元，跌3.89%。綠城中國（3900）見52周低6.9元，收報6.94元，跌2.94%。新世界發展（0017）收報10.68元，跌2.38%。新鴻基地產（0016）收報78.15元，跌0.38%。越秀地產（0123）見52周低4.93元，收報4.94元，跌6.62%。金隅集團（2009）創上市新低，見0.69元，收報0.7元，跌1.41%。美的置業（3990）創上市新低，見4.73元，收報4.75元，跌3.46%。太古地產（1972）收報15.8元，跌0.38%。九龍倉（0004）收報23.2元，跌0.43%。嘉里建設（0683）收報13.06元，跌1.21%。恒地（0012）收報22.25元，跌1.55%。

復星旅遊文化（1992）擬售Thomas Cook予eSky。收報5.54元，升1.28%。

碧桂園（2007）料今年交付逾48萬伙。收報0.68元，跌5.56%。

美國商船亞丁灣遭胡塞武裝飛彈擊中。3艘卡塔爾向歐洲運送液化天然氣商船改道 避開紅海。東方海外（0316）收報114.8元，跌0.52%。中遠海控（1919）收報8.03元，跌1.11%。海豐國際（1308）收報12.72元，跌3.05%。

361度（1361）：主品牌產品第四季零售額 增長超過20%。收報3.62元，無升跌。

大眾金融（0626）最快今日公布業績。見52周低1.39元，收報1.39元，無升跌。

百度（9888）澄清指未有與論文作者所屬機構有合作或定制服務。收報100.7元，升0.2%。

德昌電機（0179）首9個月營業額增7%至29億美元，料全年銷售中個位數增長。收報11.34元，升1.25%。

東航（0670）上月客運運力投入增兩倍。收報2.2元，升0.92%。

藥明生物（2269）CTO周偉昌將於3月底退休。收報30.4元，跌0.33%。

松齡（1989）股東大比數通過私有化，2月29日除牌。停牌。

南方航空（1055）去年客運力投入升1.5倍。收報3.18元，升0.32%。

富臨（1443）在西九M+簽租約開餐館。收報0.208元，無升跌。

花旗：1月高端中場「巨鯨」下注較上月多 料百家樂保險機制增賭場優勢。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.2元，跌2.8%。美高梅中國（2282）收報10.6元，升0.57%。澳博（0880）收報2.3元，跌1.29%。永利澳門（1128）收報6.25元，跌0.95%。銀河娛樂（0027）收報39.75元，跌0.63%。金沙中國（1928）收報21.7元，跌0.91%。

龍資源（1712）料去年盈利增至最多550萬澳元。收報1.68元，無升跌。

完美醫療（1830）新品牌「悟空spa」三店齊開，集團收入已超疫情前水平。收報3.27元，升0.93%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.11元，收報2.02元，升1.51%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8661元，收報8661元，升0.03%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1061.65元，收報1061.65元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1038.65元，收報1038.65元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見543.7元，收報543.7元，升0.02%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.03元，收報5元，跌0.1%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見163.15元，收報163.15元，升0.03%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1027.55元，收報1027.55元，升0.08%；中深建業（2503）創上市新高，見1.07元，收報1.05元，升1.94%；長久股份（6959）創上市新高，見9.01元，收報7.42元，跌15.3%；經緯天地（2477）創上市新高，見4.26元，收報3.57元，跌2.72%；華晨中國（1114）創52周高，見4.79元，收報4.62元，跌0.86%；鄭煤機（0564）創52周高，見9.87元，收報9.69元，跌0.1%；萊爾斯丹（0738）創52周高，見0.425元，收報0.425元，升2.41%；BRILLIANCE CHI（1114）創52周高，見4.79元，收報4.62元，跌0.86%；港亞控股（1723）創52周高，見0.225元，收報0.218元，升3.81%；卓珈控股（1827）創52周高，見1.52元，收報1.52元，無升跌；天長集團（2182）創52周高，見0.52元，收報0.52元，無升跌；伯明翰體育（2309）創52周高，見2.8元，收報2.68元，升6.35%；魏橋紡織（2698）創52周高，見3.4元，收報3.4元，無升跌；威勝控股（3393）創52周高，見4.14元，收報3.96元，升1.02%。

破底股方面

96隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.72元，收報2.73元，跌4.21%；雅生活服務（3319）低見3.09元，收報3.1元，跌4.02%；碧桂園服務（6098）低見5.49元，收報5.53元，跌4.98%；世茂服務（0873）低見1.02元，收報1.03元，跌4.63%；中駿商管（0606）低見0.46元，收報0.465元，無升跌；遠洋服務（6677）低見0.55元，收報0.56元，跌3.45%；合景泰富（1813）低見0.465元，收報0.465元，跌6.06%；萬科（2202）低見6.16元，收報6.18元，跌3.89%；佳兆業（1638）低見0.156元，收報0.157元，跌3.09%；雅居樂（3383）低見0.71元，收報0.71元，跌4.05%。

133隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城中國（3900）低見6.9元，收報6.94元，跌2.94%；新城發展（1030）低見1.04元，收報1.04元，跌4.59%；保利置業（0119）低見1.41元，收報1.42元，跌2.74%；越秀地產（0123）低見4.93元，收報4.94元，跌6.62%；中金（3908）低見9.82元，收報9.83元，跌1.21%；海通證券（6837）低見3.93元，收報3.94元，跌1.01%；希慎（0014）低見14.12元，收報14.14元，跌2.08%；晶門半導體（2878）低見0.285元，收報0.29元，跌3.33%；眾安在綫（6060）低見15.82元，收報15.84元，跌2.58%；中通快遞（2057）低見144.3元，收報145.3元，跌1.02%。

異動股

上升異動股，包括，弘海高新資源（0065）收報0.325元，升51.16%；惠陶集團（8238）收報0.107元，升46.58%；杰地集團（8313）收報0.051元，升45.71%；閩港控股（0181）收報0.16元，升40.35%；奇點國際（1280）收報1.3元，升31.31%；維亮控股（8612）收報0.035元，升25%；駿高控股（8035）見52周低0.108元，收報0.141元，升23.68%；曠逸國際（1683）收報0.13元，升21.5%；太和控股（0718）收報0.042元，升20%；中國恒有源集團（8128）收報0.063元，升18.87%。

下跌異動股，包括，樂華娛樂（2306）創上市新低，見1.13元，收報1.27元，跌77.84%；錦勝集團（控股）（0794）創上市新低，見0.15元，收報0.15元，跌39.02%；創業集團控股（2221）收報0.375元，跌30.56%；百果園集團（2411）創上市新低，見3.91元，收報4.18元，跌30.33%；百德國際（2668）收報0.241元，跌30.14%；ITP HOLDINGS（8446）見52周低0.3元，收報0.42元，跌30%；森美控股（0756）收報0.136元，跌26.09%；開明投資（0768）收報0.022元，跌24.14%；盛諾集團（1418）收報0.062元，跌22.5%；富譽控股（8269）收報0.07元，跌22.22%；凱知樂國際（2122）收報0.054元，跌20.59%。

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