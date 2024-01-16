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香港會計師公會：行業人才短缺嚴重 倡將會計專業納入政府「人才清單」

香港會計師公會最新調查顯示，本港會計專業人才短缺嚴重。約有23%受訪者指出，需要至少7 個月或更多時間填補會計及財務相關職位的空缺。執業界別會計師受訪者當中，28%表示填補相關空缺需時超過一年，反映招聘困難。同時超過六成（62%） 執業界別會計師表示，初級職位空缺最難以填補，數字高於中層監督職位（22%）及管理職位（16%）。

香港會計師公會會長梁思傑稱，希望政府進一步推出措施，協助行業吸納海外及內地會計人才來港工作。公會根據調查結果建議政府將會計專業納入「人才清單」，以加快業界透過吸納非本地人才填補職位空缺。並且建議有關人士須已取得獲認可大學或專上院校頒授的會計／商業主修學士學位、所需語言的口語及書寫能力俱佳，並擁有至少三年會計相關工作經驗。

然而，調查發現，有81%受訪者表示沒有透過政府的輸入人才計劃招聘員工，主要原因包括對這些計劃缺乏認識以及申請程序太繁複等。

此次調查於2023年11月底至12月初進行，向全體公會會員，包括執業界別會計師會員及商界專業會計師會員，以網上問卷的形式進行。

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