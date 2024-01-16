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赤子城料去年社交業務收入增長最多近兩成至30.5億人幣

赤子城（9911）公布截至去年12月底止營運數據，社交業務累計下載量達約6.2億次，較去年9月底上升約7.0%；第四季社交業務平均月活躍用戶約2,783.3萬，按季增長8.7%。

截至去年12月31日底止，集團社交業務總收入預期將錄得約29.5億元至30.5億元人民幣，按年增長約15.4%至19.3%。集團指出，去年社交業務主要因為第三季將藍城兄弟控股有限公司併表，進一步豐富社交業務賽道，拓展社交領域覆蓋範圍和目標用戶群體，有利社交業務長期發展和持續增長。

創新業務方面，集團預期去年收入將錄得約3.2億元至3.6億元人民幣，按年增長約32.2%至48.8%，增長主要受惠於精品遊戲業務新產品快速增長，及流量變現業務的穩健發展。

赤子城今日收市報2.01元，升4.15%。

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