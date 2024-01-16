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遠大住工去年新簽訂單總額約30億人幣

遠大住工（2163）公布截至2023年12月31日止年度新簽及未完成訂單情況，期內集團PC構件製造業務新簽合同總金額約為26.5億元（人民幣，下同），較2022年同期增加35.9%。數字化EPC業務新簽合同總金額約為2.4億元，較2022年同期增加24.8%。模塊化集成產品製造業務新簽合同總金額約為8000萬元，按年降低64.3%。

未完成合同方面，集團PC構件製造業務未完成合同總金額約為40.7億元，按年降6.8%。數字化EPC業務未完成合同總金額按年升45.6%至約2億元。模塊化集成產品製造業務未完成合同總金額約為1.2億元，較2022年同期減少21.5%。

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