恒指今收報15865點，失守16000點關口。新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏指出，恒指成份股基大部分為中國企業，而該行中港股票市場給予「中性」配置，因對於企業盈利對中國企業盈利較保守，料將介乎7%至8%，相對於市場預測的14%為低。霍慧敏預測，中國GDP增長復蘇緩慢，由去年的5.4%下跌至今年的5%，料今年恒指市盈率降至以往的低位7.5至8倍左右。該行定立今年恒指的目標價為18700點，最低位則為15800，與今日收市價相約。
新加坡銀行香港分行首席投資辦公室主管鄧永健表示，該行基於美國通脹情况進行不同情景分析，有50%的機會率其通脹率達至3%以下，料屆時美聯儲將於6月、9月及12月每次減25點子，合並減息75點子；鄧永健亦預期，美國國債十年期孽息率，料於年底降至3.25厘；美國GDP增長則由去年2.4%，回落至今年的0.9%；他績指，該行推測的另一個情境為，美國通脹率有20%機會率處於3%以上，而美聯儲則不會減息。
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