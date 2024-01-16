新加坡銀行香港分行首席投資辦公室主管鄧永健表示，該行基於美國通脹情况進行不同情景分析，有50%的機會率其通脹率達至3%以下，料屆時美聯儲將於6月、9月及12月每次減25點子，合並減息75點子；鄧永健亦預期，美國國債十年期孽息率，料於年底降至3.25厘；美國GDP增長則由去年2.4%，回落至今年的0.9%；他績指，該行推測的另一個情境為，美國通脹率有20%機會率處於3%以上，而美聯儲則不會減息。

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