在港青年赴大灣區意願和收入的關係數據中，現有月薪50000至59999元的受訪者中，82%表示願意，10000元以下的則僅得20%，不確定為六成。香港受訪青年中，有最多47%的人認為內地九個城市比香港更有發展前景，比起2021年上升17個百分點﹔認為香港更有發展前景的亦有34%，認為兩個地方發展前景相若則最少，為19%。

而有升學或進修計劃的香港受訪者中，七成以上有意願赴內地升學或進修﹔而已在廣東讀書的香港青年，則有42%表示有意在5年内回流香港發展，反映港人在兩地雙向流動的潛力。

另外，59%的香港受訪者認為「有合適的政策和措施支援香港居民到當地發展」是赴內地大灣區發展的主要考慮因素，47%受訪者認為「大灣區內地城市能提供更大發展機會」，43%受訪者表示「有家人或朋友在大灣區內地城市生活」是主要原因。

調查結果顯示，鼓勵香港青年前往大灣區內地城市發展的關鍵是是否有相應的政策支援，除此之外是否有發展機會和當地社會的支持亦會影響青年的選擇。

廣青總亦提出政策建議，指本港近年面對勞工短缺、人才流失等問題，推出多招留人才，建議政府可在《財政預算案》增設和撥備「人才教育基金」，因應需要及受歡迎程度，撥款王不同獎學金計劃，並由教育局牽頭統籌及跨部門協作﹔建議設立「八大重點領域獎學金、建議政府向國家教育部繼續爭取放寬香港高等院校可面向內地招收本科生或研究生的院校名單至22所等。

此外，香港廣東青年總會執行主席郭基煇又指出，以往本港招生主要面向大專院校，但香港面對適齡學童人口下跌，中學收生不足、縮班、甚至停辦等問題，建議進一步將「香港中學文憑試（DSE）」國際化，設立名額，逐步吸引全球學生來港就讀中學，為香港成為國際專上教育樞紐注入新動力。政府亦可以與相關部門商討放寬有關簽注安排，當有關簽注放寬後，有興趣中學可向教育局申請學額，讓全球、內地、澳門及台灣學生自費入學等。

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